Кто круче? Лучшие образы с премии Teen Choice Awards 2018

Визажист Саша Маркова комментирует пять образов знаменитых девушек и объясняет, как повторить каждый.

Зак Эфрон и Крис Пратт. 13 августа в Лос-Андежелесе прошла 20-церемония Teen Choice Awards. Награды вручали фильмам «Мстители: Война бесконечности», «Черная пантера», «Ривердэйл». Свои доски для серфинга также получили Анна Кендрик

Анна Кендрик

У Анны сдержанный и стильный образ, как и полагается для церемонии, ориентированной на подростков.

Повторить макияж девушки легко. Это классический нюд с идеальной кожей, легким румянцем и подчеркнутыми блеском губами. Для такого макияжа используйте сияющий тон и не забудьте причесать брови оттеночным средством.

Нина Добрев

Не так давно актриса подстриглась и стала выглядеть еще ярче (а заодно попала в подборку девушек с самыми модными стрижками года)! Для мероприятия визажист Нины сделал акцент на алые губы и пушистые ресницы. Обратите внимание, что контур губ нарочито не очень четкий.

Для такого макияжа советую два средства — тушь Le Volume от Сhanel и помада Rouge Dior в оттенке 999.

Весь образ говорит, что Хлоя повзрослела. Акцент на губы и идеальный тон лица. Заметно, что актрисы есть проблемы с кожей, но даже для выхода на красную дорожку их можно замаскировать. Я бы использовала тон Studio Fix от M. A. C. На брови можно нанести прозрачный фиксирующий гель любимого бренда (Bobbi Brown или M. A. C, например), на губы — помаду Crushed Lip Color от Bobbi Brown. Оттенок Blackberry максимально близок к тому, который вы видите на фото.

Люси Хейл

Очень красивая яркая девушка! Тени здорово гармонируют со светлой кожей и платьем. Макияж выглядит удачным еще и благодаря деликатному свечению на скулах. Два незаменимых средства для такого образа — палетка теней Les 9 ombres от Chanel и румяна Shimmer Brick Compact в оттенке Rose от Bobbi Brown.

Кэтрин Лэнгфорд

Дуохромные тени подчеркивают цвет глаз Кейт. Хотите менее ярко и чуть деликатнее? Используйте знаменитый тинт Giorgio Armani Beauty в оттенке 8 (полный разбор средства — тут). Более яркий макияж получится, если нанести на веки пигмент Blue Brown от M. A. C.

Обратите внимание: яркий макияж = идеальная светящаяся кожа! Мой выбор: основа Luminous Silk Foundation (не заметен на коже) и флюид Fluid Sheer в оттенке 7 от Giorgio Armani Beauty.