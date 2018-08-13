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Новый кампейн 404 NOT FOUND: Грузия, ягнята, костыли и платья из 70-х
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Новый кампейн 404 NOT FOUND: Грузия, ягнята, костыли и платья из 70-х 

Собака.ru 58 минут назад
Фото: Собака.ru
Финалист нашего конкурса «Новые имена в моде-2018» бренд 404 NOT FOUND, над которым работают дизайнер Алена Феликсова и фэшн-фотограф Антон Рудзат, вернулся из Грузии с кампейном осенне-зимней коллекции. В ее мудборде — фильм «Москва слезам не верит» и образы героинь Кати Тихомировой и ее дочери (кумира тинейджеров!) Саши. По мнению Алены, они — воплощение стиля настоящей русской женщины — с платьями в горошек, разноцветными колготками, драпированными юбками и power-dressing костюмами. Большинство этих вещей мы видели на подиуме Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге, а некоторые дополнили коллекцию впервые.
Лицом коллекции стала грузинская модель Мариша Урушадзе, известная сотрудничеством с Gucci. Еще до съемок девушка травмировала ногу, но ее костыль стал атмосферным элементом рекламной кампании. Кроме него, можно купить любую вещь как у Мариши: платья, костюмы и брендированные футболки продаются в Au Pont Rouge и шоу-руме 404 NOT FOUND на Марата, 52. Там же есть свитшоты и толстовки с кадрами из фильма «Москва слезам не верит» — капсульная коллекция с ними вышла в июне этого года.
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