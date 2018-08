Серена Уильямс показала новый костюм для US Open

Американка Серена Уильямс выступит на US Open в новом платье от Nike.

Платье на одно плечо имеет пышную юбку из тюля и чем-то напоминает балетную пачку. Дизайнером комплекта совместно с Nike стала Вирджила Абло — основатель бренда Off-White и креативного директора Louis Vuitton

Ранее теннисистка выступала на Roland Garros в черном облегающем костюме, который сама Уильямс назвала «костюмом кошки Ваканды».

US Open пройдет с 27 августа по 9 сентября.

blurring the lines of sport and fashion on and off the court specifically for @serenawilliams c/o women’s @off____white @nike via @voguemagazine “🎾”

Публикация от @ virgilabloh 13 Авг 2018 в 7:48 PDT