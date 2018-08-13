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Это платье нужно каждой: Мелания Трамп покорила фанатов новым старым образом
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Это платье нужно каждой: Мелания Трамп покорила фанатов новым старым образом 

Я Покупаю 44 минуты назад
Фото: Я Покупаю
Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретились в выходные с главой корпорации Apple Тимом Куком. Для важного мероприятия в Бедминстере 48-летняя Мелания выбрала черно-белое платье в полоску с асимметричным кроем и рукавами выше локтя. Широкий ремень подчеркнул талию первой леди, а завершили образ черные лодочки.
Несмотря на то что этот образ не отличается экстравагантностью, в Сети его оценили очень высоко. Именно простота и элегантность платья покорили пользователей Instagram, которые оставили множество восторженных комментариев.
«О это платье! Такая грация!», «Всегда шикарная. У нас давно не было такой первой леди», «Скромная, красивая, учтивая, добрая, роскошная. Спасибо вам за вас, Мелания», «Очень хорошенькая и молодо выглядит».
Интересно, что некоторые сравнили Меланию Трамп с Меган Маркл, которая этим летом побывала на скачках в Аскоте в похожем образе, только ее платье было белого цвета. А вот что мало кто заметил, так это то, что в таком платье от Adam Lippes Мелания уже появлялась на публике — на встрече с персоналом и пациентами медицинского центра в Палм-Бич.
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