Это платье нужно каждой: Мелания Трамп покорила фанатов новым старым образом

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп встретились в выходные с главой корпорации Apple Тимом Куком . Для важного мероприятия в Бедминстере 48-летняя Мелания выбрала черно-белое платье в полоску с асимметричным кроем и рукавами выше локтя. Широкий ремень подчеркнул талию первой леди, а завершили образ черные лодочки.

Несмотря на то что этот образ не отличается экстравагантностью, в Сети его оценили очень высоко. Именно простота и элегантность платья покорили пользователей Instagram, которые оставили множество восторженных комментариев.

«О это платье! Такая грация!», «Всегда шикарная. У нас давно не было такой первой леди», «Скромная, красивая, учтивая, добрая, роскошная. Спасибо вам за вас, Мелания», «Очень хорошенькая и молодо выглядит».

Интересно, что некоторые сравнили Меланию Трамп с Меган Маркл, которая этим летом побывала на скачках в Аскоте в похожем образе, только ее платье было белого цвета. А вот что мало кто заметил, так это то, что в таком платье от Adam Lippes Мелания уже появлялась на публике — на встрече с персоналом и пациентами медицинского центра в Палм-Бич.