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«Как будто его в Microsoft Word сделали»: модный дом Burberry сменил логотип
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«Как будто его в Microsoft Word сделали»: модный дом Burberry сменил логотип 

BigPikcha.ru 1 час назад
Фото: BigPikcha.ru
Модный дом Burberry анонсировал два нововведения своей марки: монограмму с переплетениями Т и B, первых букв в имени и фамилии создателя бренда Томаса Бёрберри, и новый логотип. И если монограмма прекрасна, то логотип вызвал вопросы у поклонников бренда.
Источник: Adweek
Впервые за два десятилетия британский бренд одежды Burberry сменил логотип. Он был разработан британским дизайнером Питером Сэвиллом, который в 2017 году обновил логотип Calvin Klein.
Публикация от Burberry (@burberry)
2 Авг 2018 в 2:29 PDT  Примечательно, что в инстаграме марки опубликованы распечатанные переписки дизайнера с креативным директором марки Риккардо Тиши. Из этих переписок следует, что Сэвиллу на работу над новым логотипом дали всего четыре недели.
«Риккардо, четыре недели? Ты, наверное, сумасшедший. На такой проект нужно четыре месяца», — резонно заметил дизайнер.
Публикация от Burberry (@burberry)
2 Авг 2018 в 3:00 PDT  В итоге после работы в архивах Сэвилл представил обновленную монограмму для марки и минималистичный логотип, выполненный новым шрифтом без засечек.
Публикация от Burberry (@burberry)
2 Авг 2018 в 4:00 PDT  Если монограмма понравилась модной прессе и поклонникам бренда, то логотип подвергли критике в социальных сетях.
«Как будто его в Microsoft Word сделали», — написал пользователь Instagram.
«Это просто плохо».
«Шрифт старого логотипа создавал впечатление вневременности, я всегда его ассоциировал со стилем и качеством».
И эти комментарии скорее не исключение, а правило. Общее мнение пользователей соцсетей можно уложить в один комментарий: «Мне не нравится новый логотип».
Хотя Тиши, креативный директор марки, был в восторге от нового лого.
«Питер — один из величайших гениев нашего поколения. Я так счастлив сотрудничать с ним, чтобы создать новый визуальный язык бренда».
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