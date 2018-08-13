Кто такой ламберсексуал?

Ламберсексуал (англ. lumbersexual — дровосексуал) — житель мегаполиса, выбирающий нарочито брутальный образ бородатого канадского лесоруба для создания эффектного имиджа. Стиль возник в 2014 году как ответ метросексуалам и призван возродить моду на мужественные черты. Ламберсексуалы пропагандируют взрослость и зрелось, а значит — растительность на лице, которой настоящий мужчина гордится, следовательно, не бреется. За время существования этого стиля стало очевидно: носить бороду — дорогое удовольствие. Походы в барбершопы и различные средства для домашнего ухода бьют по кошельку и свободному времени. Но все расходы того стоят, ведь визуальная мужественность активизирует ментальную. Ламберсексуал всем своим видом будто бы говорит: «Дорогая, я сильный, я принимаю решения, я мужчина и горжусь этим!» Несмотря на все это, ламберсексуалы подвергаются жаркой критике: по мнению многих, это все те же изнеженные хипстеры, не державшие в руках топора, которые лишь физически повзрослели, в душе так и оставшись мальчишками-позерами. Непременным дополнением к бороде у поклонника этого стиля становятся джинсы, клетчатые рубашки, массивные ботинки, объемные свитера.

Тем не менее не все женщины счастливы рядом с брутальными бородачами, например, Виктория Бекхэм категорически отказалась целовать Дэвида до тех пор, пока он «не уберет это с лица».

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Данила Козловский

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