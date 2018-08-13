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Кто такой ламберсексуал?
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Кто такой ламберсексуал? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Ламберсексуал (англ. lumbersexual — дровосексуал) — житель мегаполиса, выбирающий нарочито брутальный образ бородатого канадского лесоруба для создания эффектного имиджа. Стиль возник в 2014 году как ответ метросексуалам и призван возродить моду на мужественные черты. Ламберсексуалы пропагандируют взрослость и зрелось, а значит — растительность на лице, которой настоящий мужчина гордится, следовательно, не бреется. За время существования этого стиля стало очевидно: носить бороду — дорогое удовольствие. Походы в барбершопы и различные средства для домашнего ухода бьют по кошельку и свободному времени. Но все расходы того стоят, ведь визуальная мужественность активизирует ментальную. Ламберсексуал всем своим видом будто бы говорит: «Дорогая, я сильный, я принимаю решения, я мужчина и горжусь этим!» Несмотря на все это, ламберсексуалы подвергаются жаркой критике: по мнению многих, это все те же изнеженные хипстеры, не державшие в руках топора, которые лишь физически повзрослели, в душе так и оставшись мальчишками-позерами. Непременным дополнением к бороде у поклонника этого стиля становятся джинсы, клетчатые рубашки, массивные ботинки, объемные свитера.
К счастью, любовь к бороде автоматически не делает вас представителем субкультуры ламберсексуалов, а лишь говорит о том, что вы желаете пойти навстречу своей мужественности, как и знаменитости, в числе которых Брэд Питт, Джонни Депп, Стинг, Дэвид Бекхэм, Дениэл Редклифф, Тимати, Джиган, Иван Ургант, Данила Козловский, Михаил Галустян, Федор Бондарчук, Михаил Пореченков, Дмитрий Шепелев.
Тем не менее не все женщины счастливы рядом с брутальными бородачами, например, Виктория Бекхэм категорически отказалась целовать Дэвида до тех пор, пока он «не уберет это с лица».
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