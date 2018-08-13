Как выглядит среднестатистическое лицо модели с обложки Vogue в разных странах

Коллекция изображений под названием «Лица моды» (Faces of Fashion) была создана в результате исследования, проведённого компанией MyVoucherCodes. Для этого специалисты отобрали фотографии моделей с обложек Vogue за последние 25 лет из 7 стран: США, России, Франции, Японии, Бразилии, Великобритании и Италии. В рамках исследования использовался метод «усреднения», в частности «Триангуляция Делоне». Данная техника помогла определить среднестатистический портрет модели, имеющий характерные особенности для каждой страны.

«Маркеры, размещённые на ключевых областях лица моделей, помогли определить такие особенности, как положение глаз, расстояние до бровей или длину носа. Затем мы создали среднестатистическое лицо, используя технику под названием «Триангуляция Делоне». Данный метод разбивает каждое изображение на треугольники, затем алгоритм усреднения искажает две или три фотографии, чтобы они были идеально выровнены друг с другом. Как только все треугольники были соединены вместе, мы получили среднестатистическое лицо модели».

1. США 2. Россия

3. Франция

4. Япония

5. Бразилия

6. Великобритания

7. Италия