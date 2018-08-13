«Называла овцой»: как наживаются на моделях и дизайнерах

Увы, в жизни представителей фэшн индустрии не всё так гладко, как в инстаграме. Иногда случаются ситуации, из которых представителям российской фэшн-индустрии приходится в буквальном смысле выпутываться, сталкиваясь с недобросовестными любителями нажиться на мире гламура. Так, например, популярный модельер из Екатеринбурга Ольга Стопычева попала в неприятную ситуацию в прошлом году. Девушка поделилась с News.ru подробностями данного инцидента.

«4 августа мне пришло в ватсап сообщение от незнакомого номера, приглашение на участие в fashion показе:

«Добрый день, приглашаем Вас принять участие на Неделе Моды FRM FASHION WEEK 2017! FASHION СОБЫТИЕ пройдет с 20 по 26 ноября. 20−26 ноября — Неделя Моды FRM FASHION WEEK 2017 в Москве (презентация дизайнеров, дефиле, выступление артистов)! 27 ноября — Объявление победителя в рамках Церемонии награждения Премии FRM 2017.

Количество заявок ограничено. В Неделе моды принимают участие 50 дизайнеров из разных стран. У победителя FRM FASHION WEEK есть все шансы получить статуэтку Премии FRM как «Дизайнер года 2017»!

Освещение конкурса: Более 100 СМИ. Будем искренне рады вашему участию»

К сообщению также прилагались фото помещения и декораций с площадки. Стоимость участия в конкурсе — 20 тысяч рублей. Ольге всё понравилось, и она принялась шить платья к показу.

News.ru «Я закупила ткани, много времени потратила на придумывание моделей, отшила коллекцию Matrix, 20 луков. Так как обещали вывод на экран видео, я сняла специально видео ролик, заказала у известного DJ музыку для показа, все это стоило мне порядка 120 тысяч рублей, и то потому, что у меня своё производство и я могу шить сама! Договорилась с ведущей FASHION TV выйти моделью на моем показе, позвала друзей, некоторые специально прилетели в Москву, арендовали гостиницу!»

По словам Ольги, проблемы начались ещё до начала мероприятия. Вечером накануне события девушке пришло сообщение от организаторов о том, что показ переносится на понедельник, когда многие из друзей и родственников дизайнера просто не смогут прийти. Ольга стиснула зубы и смирилась с ситуацией.

В день Х тоже всё шло не по плану. По словам девушки, на 100 моделей было только 2 визажиста, которые красили их с утра до вечера, из-за этого мероприятие затянулось до 12 ночи. Организация вызывала подозрение с первых минут. Декорации были выполнены из дешевого картона, обещанных 100 СМИ не было и близко, помещение напоминало школьный актовый зал и даже призовые статуэтки сделаны из покрашенного вручную пенопласта.

«Все стали требовать с Людмилы возврат денег, затем кто-то вызвал полицию и её увезли» — вспоминает Ольга финал неудачного вечера.

Другой неприятный случай вспоминает Алиона Хильт — фитнес модель, обладательница статусов миссис Россия и Мисс вселенная, писательница.

News.ru Девушку и ещё нескольких её коллег пригласила во Францию ростовский дизайнер Елена Грималовская. Там, в деревне Прованс компанию ждал французский модельер Пьер Карден , они собирались мерить платья Елены и Пьера. Дом, в который они приехали, находился в глуши.

«Чтобы вы понимали, там не было даже продуктового магазина. За едой Елена отправляла нас своим ходом, советовала найти на улице мужчин на машинах и как-нибудь с ними договориться»

По словам девушки, на резонные вопросы Елена отвечала откровенным хамством.

«Она ещё и лапшу всем на уши вешала, пыталась нас друг с другом поссорить, меня называла паршивой овцой и м****вошкой»

Платья, которые должны были шиться по меркам моделей, в итоге оказались не того размера. Но, по словам Алионы, дизайнер всё равно заставила их купить. В такой компании модели провели 2 дня, а затем не выдержали и уехали в Милан.

Мы пообщались с юристом, чтобы узнать, как обезопасить себя от таких ситуаций.

«При поручении организатору проведение своего мероприятия обязательно подписывайте договор. Чем больше деталей и подробностей в отношении мероприятия Вы пропишите в договоре, тем лучше. Договор с организатором мероприятия, будь то физическое или юридическое лицо, в дальнейшем может стать отличным доказательством в суде, если что-то пойдёт не так как планировали. Так же этот договор будет хорошим аргументом в ходе дальнейших переговоров с организатором мероприятия» — посоветовала адвокат Мария Деревщикова.