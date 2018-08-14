52-летняя Робин Райт зажгла с Умой Турман на своей свадьбе с молодым менеджером Yves Saint Laurent

52-летняя звезда «Карточного домика» Робин Райт узаконила отношения с 31-летним Климентом Жиро, менеджером модного дома Saint Laurent.

О романе стало известно в конце прошлого года, и разница в возрасте не стала помехой развитию отношений. Климент Жиро и Робин Райт поженились и закатили вечеринку для родных и близких во французской провинции. Видео с вечеринки, на котором среди других гостей весело танцует актриса Ума Турман , опубликовала у себя в Instagram дочь Райт — Дилан Пенн

— подписала видео Дилан. В сеть также просочились несколько фото с церемонии: Робин была одета в длинное белое платье, а ее избранник предпочел «цыганский» стиль: шляпу-федору, выправленную из брюк рубашку и коричневый жилет. Горько!

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Фото:Instagram