5 классных образов со свитшотами для летних вечеров

Вечера становятся прохладнее, а это значит, что пришло время сменить футболки на свитшоты. Но с чем их носить, кроме как с джинсами? Мы взяли на себя смелость предложить вам 5 крутых вариантов, как носить свитшот в конце лета и начале осени.

Горячий тренд

Мы уже писали об одном из самых странных и ужасно интересных трендов лета — велосипедках. Поэтому и в этот раз решили предложить вам кое-что экстрамодное!

На такое сочетание свитшота и обтягивающих шорт решится не каждая модница, однако спасти ситуацию поможет удлиненная модель кофты. На ноги можно надеть и шпильки, и кроссовки, а поясной сумкой подчеркнуть талию.

Вечные ценности

Базовый белый свитшот — это вовсе не скучно! Особенно если уметь его вкусно подать. Белый цвет не ограничивает вас в подборе комплекта, можно составить как монохромный, так и яркий образ.

WMJ.RU

Мы предлагаем поэкспериментировать со стилем спортшик и дополнить свитшот модной сумкой-ведром, брюками с лампасами, крутыми очками, а на ноги надеть стильные белые кеды.

Простые сложности

Как насчет сложнокройных вещей? Базовые свитшоты — это, конечно, отлично и стильно, но попробовать кое-что погорячее все же хочется! В свитшоте с различными разрезами и разрывами будет не жарко днем, да и вечером вы не замерзнете.

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А еще он круто будет выглядеть на вечеринке, например, в сочетании с юбкой из металлизированной ткани и контрастной сумочкой.

Дискотека века

Еще один образ, который подходит для вечеринки. Формула его проста: смешиваем все последние тренды и отправляемся взрывать танцпол. Кстати, в таком образе вы не замерзнете и на летней веранде ночью.

WMJ.RU

Итак, желтый свитшот, мини-юбка из пайеток и хит наступающей осени ковбойские сапожки — то, что нужно для идеального аутфита.

Рок-звезда

Надеемся, мы убедили вас, что свитшоту место не только на будничной прогулке и в компании с джинсами. Но совсем забыли рассказать о том, как носить укороченные модели! Вам понадобятся брюки на завышенной талии (юбка или шорты тоже подойдут), все же совсем открывать живот уже не комильфо.

WMJ.RU

Мы выбрали немного рок-н-ролльную модель из винила, дополнили ее грубыми ботильонами-босоножками и золотыми украшениями. Образ в стиле подружки музыканта готов.