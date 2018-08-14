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Французский шик по-голливудски: Лили-Роуз Депп в мини-платье и kitten heels
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Французский шик по-голливудски: Лили-Роуз Депп в мини-платье и kitten heels 

Harper’s Bazaar 56 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Модель, актрису и музу Карла Лагерфельда заметили в западном Голливуде вместе с подругой: девушки, казалось, отправились на ужин не в Калифорнии, а где-то на левом берегу Сены. Лили-Роуз надела короткое мини-платье с плиссированной юбкой и черные лодочки на маленьком каблуке — лучший вариант сделать образ женственным, если не хочется жертвовать комфортом. Вместо знаменитой «небрежной» укладки парижанок она выбрала строгий пучок. Впрочем, и с ним сразу ясно, что отменный французский вкус и чувство стиля у Лили-Роуз в крови.
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