Французский шик по-голливудски: Лили-Роуз Депп в мини-платье и kitten heels 

Модель, актрису и музу Карла Лагерфельда заметили в западном Голливуде вместе с подругой: девушки, казалось, отправились на ужин не в Калифорнии, а где-то на левом берегу Сены. Лили-Роуз надела короткое мини-платье с плиссированной юбкой и черные лодочки на маленьком каблуке — лучший вариант сделать образ женственным, если не хочется жертвовать комфортом. Вместо знаменитой «небрежной» укладки парижанок она выбрала строгий пучок. Впрочем, и с ним сразу ясно, что отменный французский вкус и чувство стиля у Лили-Роуз в крови.