Вирджил Абло создал коллекцию Off-White специально для Серены Уильямс 

Креативный директор мужской линейки Louis Vuitton и создатель любимого бренда всех хайпбистов Вирджил Абло поделился в своем Instagram снимками Серены Уильямс в вещах из новой коллаборации Off-White x Nike. В нее вошли кроссовки, украшенные глиттером, и теннисные платья на одно плечо и с сетчатой юбкой. Конечно, на всем можно найти фирменный знак Off-White — принты «Logo» и другие надписи. Коллекция получила красноречивое название Queen — «Королева». В платьях с собственным именем самая знаменитая теннисистка мира высушит на ближайшем чемпионате US Open. Фанатам Серены и Вирджила придется нелегко: капсулу можно будет найти только у избранных ритейлеров, и ее наверняка разберут за считаные минуты.