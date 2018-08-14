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Вирджил Абло создал коллекцию Off-White специально для Серены Уильямс
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Вирджил Абло создал коллекцию Off-White специально для Серены Уильямс 

Harper’s Bazaar 42 минуты назад
Фото: Harper’s Bazaar
Креативный директор мужской линейки Louis Vuitton и создатель любимого бренда всех хайпбистов Вирджил Абло поделился в своем Instagram снимками Серены Уильямс в вещах из новой коллаборации Off-White x Nike. В нее вошли кроссовки, украшенные глиттером, и теннисные платья на одно плечо и с сетчатой юбкой. Конечно, на всем можно найти фирменный знак Off-White — принты «Logo» и другие надписи. Коллекция получила красноречивое название Queen — «Королева». В платьях с собственным именем самая знаменитая теннисистка мира высушит на ближайшем чемпионате US Open. Фанатам Серены и Вирджила придется нелегко: капсулу можно будет найти только у избранных ритейлеров, и ее наверняка разберут за считаные минуты.
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