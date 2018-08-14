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Солнечная! Вдохновляемся летними образами Амаль Клуни
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Солнечная! Вдохновляемся летними образами Амаль Клуни 

Grazia 42 минуты назад
Фото: Grazia
Несмотря на то, что желтый многие воспринимают исключительно, как цвет яркий, уместный только для «выходных» нарядов, Амаль Клуни знает — стоит лишь поиграть с оттенками, и даже на официальной встрече можно будет появиться в образе в желтых тонах.
Ярко-желтые и золотые платья Амаль выбирает для красных ковровых дорожек, свиданий и важных мероприятий.
В прочем, иногда супруга Джорджа Клуни отдает предпочтение более нежным тонам. Например, оттенку лимонной меренги.
Для офиса Клуни также предпочитает выбирает нежные и сдержанные наряды сливочного оттенка. А иногда добавляет к нейтральному образу яркое пальто.
Если же Амаль не собирает наряд полностью в желтых тонах, она может добавить яркий акцент.
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