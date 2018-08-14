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Дизайнер из Уфы разработал айдентику для защиты шиханов
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Дизайнер из Уфы разработал айдентику для защиты шиханов 

Собака.ru 37 минут назад
Фото: Собака.ru
Активисты начали экологический флешмоб в соцсетях.
Дизайнер Ильшат Байбурин выложил в соцсетях разработанную им айдентику экологического флешмоба, который начался в социальных сетях. Использовать ее могут все, кто выступает за защиту шиханов Башкирии. «Это — наши башкирские «фудзиямы». Шиханы — это гигантский музей, в котором можно изучать историю формирования нашей планеты. Сейчас добывающая компания хочет уничтожить Торатау. Если каждый поменяет аватар и заставку в соцсетях на айдентику акции, будет видно, как нас много», — пояснил разработчик визуального стиля Ильшат Байбурин. Инициаторы акции хотят запустить краудфандинг-компанию и собрать деньги на футболки, сумку и значки с логотипом. Также в дальнейшем планируется провести несколько не виртуальных акций, но о них организаторы пока не распространяются. Напомним, Ильшат Байбурин, владелец студии Paradox Box, стал разработчиком визуального стиля для нового туристического бренда «Terra Bashkiria».
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