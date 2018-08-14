Дикие джунгли: как носить вещи из кожи рептилий этой осенью

Юбка/брюки Кожаная юбка или брюки — must have любой осени. Во-первых, в такой одежде довольно тепло, а во вторых она идеально вписывается в любой лук со свитерами и длинными пальто. Акцент в виде змеиной кожи придется как нельзя кстати, потому что осенью мы чаще всего предпочитаем приглушенные и темные оттенки в одежде. А чтобы не слиться с толпой, мы должны показать, кто тут хозяин — лучше всего это сделать при помощи такого дерзкого принта. Верхняя одежда

Кожаный плащ или крутка непременно должны оказаться в вашем гардеробе этой осенью. И мы уже знаем, что вас ожидают муки выбора между любимым черным плащом (чтобы как в «Матрице») или с анималистичным принтом. Чтобы помочь в выборе, прикрепляем фотографию подобного плаща с эффектом змеиной кожи. Подействовало? Мы вот записали такой в свой wish list, а вы что выберете?

Обувь

Ботильоны и полусапоги с анималистичным принтом всегда выглядят эффектно. Такая обувь в два счета превратит скучный лук, состоящий из джинсов и футболки, в настоящий masterpiece. Поэтому не видим причины не обзавестись такой парой на новый сезон.

Cумка

Расставить точки над i в любом аутфите поможет и сумка. Это может маленькая модель cross body, а может сэтчел или даже шоппер. Покажите всем, кто главный в этих городских джунглях!