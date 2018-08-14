Самое сексуальное белье по версии мужчин: никаких кружев!

Перед свиданием так хочется быть во всеоружии. В бутиках женского белья нам часто советуют сделать выбор в пользу нежного кружева или пикантных разрезов. Но оказалось, что с точки зрения мужчин, самое сексуальное белье выглядит совсем иначе.

Участники опроса:

Егор, программист, 26 лет Илья, фитнес-тренер, 34 года

Александр, предприниматель, 37 лет Павел, юрист, 42 года

Атласная комбинация

Егор: «Только сильная и независимая женщина вместо стандартного комплекта белья выберет комбинацию. Ей не нужна шнуровка или какие-нибудь другие ухищрения, чтобы покорить мужчину, с такой женщиной наверняка чувствуешь себя легко. Для меня это и есть сексуальность».

Илья: «Лаконично. И именно такой минимализм притягивает мой искушенный взгляд. Если честно, я уже устал от бесконечного кружева и корсетов».

Александр: «Игриво и немножко по-домашнему. При взгляде на такое белье хочется поскорее возвратиться с работы и устроить ужин при свечах с волнующим продолжением».

Павел: «Красиво переливается. Необычно: вроде бы не привлекает внимания с первого взгляда, зато делает акцент на внешних данных девушки. Очень соблазнительный ход».

Леопардовый принт

Егор: «Ох, как давно я не видел леопардовых пятнышек! Почему-то все вокруг говорят, что это безвкусица, но я искренне не понимаю — почему? Что может быть соблазнительнее, чем бесконечные ноги и этот кокетливый хищный узор».

Илья: «Неприступная охотница! Девушка в таком белье явно любит быть в центре внимания, и от поклонников у нее нет отбоя. Умение быть смелой, пусть даже и в выборе белья, очень заводит».

Александр: «Такое белье нужно приравнять к оружию массового поражения. Я не знаю, как это работает в моем сознании, но как только я вижу что-то леопардовое, все мои мысли сразу направляются в очень романтичное русло».

Павел: «Как-то я встречался с девушкой, которая одевалась максимально просто: ходила в однотонной футболке и джинсах. Но под скучной одеждой у нее было леопардовое белье! Я об этом даже не подозревал, и обнаружить на ней такой сексуальный комплект было невероятно круто!»

Базовое гладкое белье

Егор: «Ну это вот как с той комбинацией. Вроде бы максимально просто, но зато раскрывает характер женщины и подчеркивает все достоинства фигуры. Мне очень нравится».

Илья: «Стюардесса космического корабля. Я сразу представляю какую-нибудь из ролей Скарлетт Йоханссон — она же любит сниматься в фильмах о будущем. Лаконично, технологично — потому и сексуально. И да, я люблю фантастику».

Александр: «Радует, что нет всех этих рюш и бантиков, которые уже порядком надоели и не бесят меня лишь 14 февраля. Отличный комплект, который свидетельствует о психологической зрелости и интеллекте».

Павел: «Как будто чистый холст. Будоражит мое воображение своей простотой и искренностью».

Лиф бандо

Егор: «Мне очень понравился этот бюстгальтер. Он подчеркивает линию ключиц, которая сводит меня с ума. Плюс лямки не врезаются в плечи. Сексуальность — это прежде всего свобода (и от предрассудков, и от неудобного белья)».

Илья: «Отлично подчеркивает бюст, нет ничего лишнего. Только не знаю, не сползает ли он. Потому что если девушка будет постоянно его поправлять, впечатление испортится».

Александр: «Одинаково круто смотрится на любой девушке. На хрупкой — изящно, на фигуристой — соблазнительно. Мой любимый вид бюстгальтера».

Павел: «Немного напоминает купальник. Но этим сходством, наверное, он и наводит на приятные мысли об отпуске и отдыхе».

Бюстгальтер-балконет

Егор: «Красный цвет — огонь! Комплект очень интересный, игривый и в то же время достаточно строгий. Бра очень интересной формы. Не знаю, можно ли здесь это произносить, но от такого бюста глаз не оторвать».

Илья: «Коварные дизайнеры все-таки поняли, что путь к сердцу мужчины лежит не через желудок, а через классное белье. В этом комплекте мне нравится все: от цвета до ленточек (или как это называется)».

Александр: «Никогда раньше не видел такого белья на своей девушке, о чем жалею. Пожалуй, подарю ей похожий».

Павел: «Если есть книжка по искусству обольщения, то этот комплект там явно на первых страницах. Женственный, сексуальный и в меру оригинальный».

Бра-халтер, пояс для чулок и трусы с завышенной посадкой

Егор: «Мне не очень нравится, когда женщина при полном параде. Я вообще-то сторонник минимального количества белья. Но этот комплект заставил меня засомневаться. Оказывается, пояс может смотреться очень пикантно».

Илья: «Как будто бы эта девушка получила роль в „50 оттенков серого“! Такой комплект нельзя носить каждый день, но если приберечь его для особого случая — он точно сразит любого мужчину наповал».

Александр: «Без преувеличения — самый горячий комплект! Красиво подчеркивает шею, не скрывает самое интересное. В меру провокационно, но зато как действенно».

Павел: «Никогда не любил кружево. Оно кажется слишком очевидной идеей для соблазнения. Но это белье — прямо любовь с первого взгляда! Кружево здесь не бросается в глаза, а смотрится интригующе».

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