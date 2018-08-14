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«Меридиан» приглашает детей и подростков в модельную студию
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«Меридиан» приглашает детей и подростков в модельную студию 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Студия юных моделей Top Kids поможет ребенку раскрыть свой потенциал и таланты в дизайне, моде, творчестве и искусстве. По мнению организаторов, кружок может стать отправной точкой в карьере для тех, кто решит связать свою жизнь с модельным подиумом.
Как сообщается на сайте ценра культуры и искусства, возраст воспитанников студии варьируется от 4 до 14 лет. Занятия способствуют развитию правильной осанки, красивой походки, пластики, сценической речи, логоритмики и актерского мастерства. И даже если ребенок в дальнейшем не захочет становиться моделью, кружок Top Kids поможет ему стать более самостоятельным и уверенным в себе. А для дошкольников большинство занятий проходит в веселой игровой форме. Руководит студией актриса, ведущая шоу-программ, режиссер-постановщик детских конкурсов и творческих проектов Зоя Данилова.
В процессе обучения юные модели регулярно участвуют в различных тематических мероприятиях, профессиональных фотосессиях и видеосьемках, показах мод, кастингах в кино и на телевидении.
Выпускники студии получаю навыки и знания в области дизайна и моды, парикмахерского искусства, стиля, имиджа, этики и эстетики. Кроме того, желающие смогут создать собственную коллекцию дизайнерской одежды или аксессуаров и подготовиться к участию в различных творческих проектах, концертах, показах мод, конкурсах и фестивалях.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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