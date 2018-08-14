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Пара года: Хейли Болдуин и Джастин Бибер в Нью-Йорке
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Пара года: Хейли Болдуин и Джастин Бибер в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
За развитием отношений певца и модели с волнением наблюдает весь мир. К счастью, у недавно обручившихся Хейли и Джастина все хорошо: они вернулись из Канады, где провели уикенд с семьей жениха, и уже на следующей день вместе появились на публике в Нью-Йорке. Судя по последним выходам, объединяет парочку еще и любовь к спортивному стилю. В этот раз они сыграли на контрасте: Хейли в черных легинсах и ветровке Adidas, Джастин в светлых шортах и майке. Жаль, что посмотреть на свадебное платье модели мы сможем только в следующем году.
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