Вычислили: есть цвет, который мы никогда не увидим на Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская за все годы, что является супругой принца Уильяма , доказала: она — признанная икона стиля. Каждый выход в свет достоин аплодисментов, настолько хороши образы. Однако фешн-критики вычислили цвет, который Кейт Миддлтон отвергает.

В опалу попал оранжевый цвет. Его на герцогине не видели ни разу. Модных блогеров это удивляет, ведь герцогине, безусловно, подходят теплые оттенки.

Мы также внимательно изучили цветовые предпочтения многодетной мамы, но не нашли там образов в оранжевом цвете. Коралловый есть, терракотовый — есть, а вот апельсинового оттенке — нет.

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Публикация отCatherine Duchess of Cambridge (@kate_duchessofcambridge_russia) 26 Июл 2018 в 12:54 PDT Как предполагают фешн-блогеры, это может быть связано с двумя причинами:

оранжевый цвет не любит королева Елизавета II , хотя родственные оттенки носит;апельсиновый цвет герцогиня Кембриджская не носит, так как он невыгодным образом может сказаться на цвете ее кожи (хотя это утверждение кажется нам спорным. У Кейт Миддлтон отличный цвет кожи).

А там она не носит оранжевый цвет, то его мы не увидим и на принцессе Шарлотте. Ведь по королевскому протоколу девочки одеваются в тон одежды своей знаменитой мамы.

А какие цвета вы не носите?