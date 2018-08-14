В новом лукбуке Marc Jacobs модели гуляют с доберманами

Marc Jacobs показали лукбук коллекции осень-зима 2018. Его автором стал фотограф Стивен Мейзел, а стилизовала лукбук главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд. На снимках модели с необычными цветными стрижками и в ярких костюмах гуляют с доберманами.