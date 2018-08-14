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В новом лукбуке Marc Jacobs модели гуляют с доберманами
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В новом лукбуке Marc Jacobs модели гуляют с доберманами 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Marc Jacobs показали лукбук коллекции осень-зима 2018. Его автором стал фотограф Стивен Мейзел, а стилизовала лукбук главный редактор журнала LOVE Кэти Гранд. На снимках модели с необычными цветными стрижками и в ярких костюмах гуляют с доберманами.
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