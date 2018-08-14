35 уютных (и красивых!) толстовок для прохладной погоды

Лето в городе — все! Начинаем готовиться к привычной погоде и многослойному гардеробу. Откладываем купальники, эспадрильи и полупрозрачные платья до следующего года и кутаемся в вельветовые брюки, непромокаемые тренчкоты и кутюрные худи. Мы как раз нашли три десятка таких!

Толстовки с капюшоном сегодня носят не только айтишники и скейтбордисты, но и все, кто интересуется подиумной модой. В ней худи сочетают с вечерними платьями, удлиняют до колен и расписывают цитатами — посмотрите на коллекции Versace, Off-White, Balenciaga и Balmain. Оливье Рустен и вовсе сделал «концертные» толстовки для выступления Бейонсе на Coachella, и теперь они появились в продаже. Средства, потраченные на розово-пайеточные худи, идут в пользу благотворительной организации United Negro College Fund. Она помогает афроамериканским студентам получить достойное образование.

Базовые толстовки можно купить у российского бренда Pocket Cat, прогрессивного Dorothee Schumacher, андеграудного Bat Norton и технологичного Paco Rabanne (с капюшоном, который заменит зонтик!). А еще — в новой коллекции Uniqlo U, разработанной совместно с Кристофом Лемером . Линейка приедет в Петербург уже в сентябре и предложит для тотал-лука джинсовые юбки, брюки с завышенной талией, укороченные куртки и рубашки, не требующие глажки.

Самые демократичные модели тоже у UNIQLO: за мягкую толстовку, которую хочется носить весь год, просят около 3000 рублей. Такие же цены у резидентов «Юности» и магазина Creamshop, а вот за худи от финалистов нашего проекта «Новые имена в моде» Анастасии Докучаевой и 404 NOT FOUND придется выложить от 11 000 до 14 000 рублей. Хотя «акцентные» принты с кадрами из фильма «Москва слезам не верит» и дизайном, который косплеит Dolce & Gabbana, того стоят — проверено на героинях российского стристайла!