5 классных российских брендов, с которыми стоит познакомиться на Faces&Laces

ZIQ&YONI

ZIQ&YONI — бренд уличной одежды, основанный в 2010 году дизайнерами из России и США. Начав с создания базовых вещей, ZIQ&YONI эволюционировали до сложных сезонных релизов и международных коллабораций (например, с Skullcandy, G-Shock, Vans, Nike, Burn). В 2016 году команда бренда успешно запустила новые проекты: первую сникер-химчистку Sole Fresh и вечеринку «Cтиль. Туса». С 2017 года вещи ZIQ&YONI продаются не только в 65 магазинах в России, Украине и СНГ, но и в крупных японских ритейлерах Beams, Relume и United Arrows.

На Faces&Laces-2018 ZIQ&YONI превратят свою площадку в огромный подиум для показа коллекции AW-18/19. Кроме сезонных новинок на выставке будут представлены вещи из текущих коллекций и актуальные коллаборации; завершатся выходные закрытой вечеринкой «Стиль. Семья».

Goldmans

Российская D. I. Y. марка Goldmans, основанная в 2010 году сестрами Юлей и Женей Гольдман, славится футболками и свитшотами со смелыми принтами и провокационными надписями. На Faces&Laces-2018 девушки представят шоурум-галерею современного искусства: куб размером 4х4, со всех сторон разрисованный тегами, лозунгами и хаотичными рисунками в уличной стилистике. Внутри куба будет представлена экспозиция картин, скульптур и других объектов авторства Юлии Гольдман и других художников.

WHITECROW

Демократичная марка WHITECROW не гонится модой, а создает свои тренды и объединяют людей, которые видят в одежде смысл. Пять лет назад создатели бренда Антон и Ната решили сконцентрироваться на одежде-унисекс. Простые формы и полигональный дизайн принтов WHITECROW подходят как мужчинам, так женщинам. Вдохновение для своих коллекций ребята черпают в путешествиях, архитектуре и искусстве, а силуэты и крой создают с оглядкой на оригами и архитектурные формы.

В рамках выставки Faces&Laces WHITECROW объединяется с Begimod, которая уже более 18 лет создает изделия из кожи, меха и натуральных материалов. Фокус будет сделан на крафт-истории: коллаборации с художниками и тату-мастерами, кастомизация вещей принтами и татуировками в лайв-режиме.

Steelback

Steelback — это прогрессивная одежда из Петербурга. Проект, выросший из информационного паблика, в 2015 году сконцентрировался на одежде, четко отвечающей потребностям уличных спортсменов, музыкантов и художников. В производстве бренд делает ставку на технологии: использует мембранные ткани, ищет дышащий нейлон и рефлективные материалы.

В 2018 году под жарким московским солнцем Steelback представит публике шоурум в виде «ледяной» полусферы. Температура внутри шоурума будет поддерживаться на уровне 16-18°, чтобы гости могли спастись от жары, а также сразиться за скидку на игровой консоли, поучаствовав в турнире по FIFA. А главное, на выставке Steelback представит новую коллекцию, в которой впервые появится одежда для девушек.

«Волчок»

Бренд «Волчок» был основан в 2014 году. Все началось с черно-белых футболок с ностальгическими надписями, отсылающими к юности основателя «Волчка» Василия Волчок-Русаковича, а потом бренд быстро завоевал признание московской молодежи. За 4 года своего существования «Волчок» перерос в проект, цель которого — объединять смелых и талантливых людей из самых разных субкультур и сфер деятельности, предоставляя им пространство для творческого самовыражения и взаимодействия. Помимо сезонных коллекций бренд то и дело выпускает небольшие капсулы с героями из разных культурных сфер — на счету марки коллаборации с художником Николаем Кошкошем, телеведущей Машей Миногаровой, киевским татуировщиком DSMT, московскими нойзрокерами ДЖРС.

В рамках выставки Faces&Laces «Волчок» представит коллаборацию с барселонским брендом Antidoto28, принты для которой были созданы совместно с московской художницей Еленой Мосякиной. Сама площадка будет представлять собой лабиринт, разделенный на зоны: продукт, музыка, еда и кастом-зона — каждый желающий сможет кастомизировать свою одежду с помощью светоотражающей термопленки прямо на месте.

Faces&Laces

Москва, «Парк Горького», 18-19 августа.

Вход свободный.