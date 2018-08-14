Comme des Garçons выпустил футболки с работами Жан-Мишеля Баскии

Мы нашли, в чем ехать на выставку Жан-Мишеля Баскии в Париже: Comme des Garçons выпустил рубашки и футболки с работами неоэкспрессиониста. Бренд впервые показал их на мужском шоу в январе этого года, а теперь арт-одежду можно купить — на сайте tres-bien.com она продается по ценам от 129 до 580 долларов.

Напомним, Жан-Мишель Баския сотрудничал с японским брендом и даже представлял на подиуме весенне-летнюю коллекцию 1987 года. Футболки с референсами к его творчеству уже выпускали UNIQLO, Reebok, Billabong, Stance и Sean John — и это едва ли не единственная возможность купить себе полотна одного из самых дорогих художников планеты.

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