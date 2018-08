Носите белый, как это делает Джей Ло

Дженнифер Лопес в эти дни наслаждается романтическим отдыхом в Италии со своим возлюбленным Алексом Родригесом . И, как мы видим, звезда отдает предпочтение белому цвету — словно невеста.

В снежных оттенках и Джей Ло практически весь ее гардероб: от бикини до платья в стиле нижнего белья. И, заметим, все выглядит невероятно гармонично и сексуально.

Фото с сайта popsugar.com На ужине актриса и певица была в брюках-палаццо (стоимость — 129 долларов) и топе молочного оттенка (38 долларов США). Образ получился романтичным. А вот спутник Лопес выглядел в определенно степени буднично, хотя и мужественно.

Capri 2018 🇮🇹💋 @lacarba took this photo

Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 8 Авг 2018 в 9:02 PDT Отметим белое кружевное платье, в котором мы также наблюдали знаменитость на отдыхе в Италии. Благодаря соблазнительным формам актрисы оно выглядело на ней замечательно. И это отметили не только мы. Как видим, и спутник Дженнифер Лопес тоже в восторге.

With love from Capri… ♥️ 📷by: @lacarba

Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 8 Авг 2018 в 5:45 PDT И для занятий спортом актриса выбирает белый цвет. Он не полнит, чего опасаются многие модницы, а, напротив, оттеняет загар и подчеркивает стройные формы — благодаря слегка заметным контрастным вставкам.

Gettin’ it in today even though it’s blazing outside! @niyamasol white snakeskin leggings! #mysolstyle #hotlikeamf #109degrees

Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 7 Июл 2018 в 2:38 PDT А какие вещи белого цвета носите летом вы?