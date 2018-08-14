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Носите белый, как это делает Джей Ло
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Носите белый, как это делает Джей Ло 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Дженнифер Лопес в эти дни наслаждается романтическим отдыхом в Италии со своим возлюбленным Алексом Родригесом. И, как мы видим, звезда отдает предпочтение белому цвету — словно невеста.
В снежных оттенках и Джей Ло практически весь ее гардероб: от бикини до платья в стиле нижнего белья. И, заметим, все выглядит невероятно гармонично и сексуально.
Фото с сайта popsugar.com  На ужине актриса и певица была в брюках-палаццо (стоимость — 129 долларов) и топе молочного оттенка (38 долларов США). Образ получился романтичным. А вот спутник Лопес выглядел в определенно степени буднично, хотя и мужественно.
Capri 2018 🇮🇹💋 @lacarba took this photo
Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 8 Авг 2018 в 9:02 PDT  Отметим белое кружевное платье, в котором мы также наблюдали знаменитость на отдыхе в Италии. Благодаря соблазнительным формам актрисы оно выглядело на ней замечательно. И это отметили не только мы. Как видим, и спутник Дженнифер Лопес тоже в восторге.
With love from Capri… ♥️ 📷by: @lacarba
Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 8 Авг 2018 в 5:45 PDT  И для занятий спортом актриса выбирает белый цвет. Он не полнит, чего опасаются многие модницы, а, напротив, оттеняет загар и подчеркивает стройные формы — благодаря слегка заметным контрастным вставкам.
Gettin’ it in today even though it’s blazing outside! @niyamasol white snakeskin leggings! #mysolstyle #hotlikeamf #109degrees
Публикация отJennifer Lopez (@jlo) 7 Июл 2018 в 2:38 PDT  А какие вещи белого цвета носите летом вы?
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