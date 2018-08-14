Актриса Ирина Мартыненко примерила пиджаки и дубленки в стиле 90-х в лукбуке Luda Nikishina

Молодая актриса Ирина Мартыненко, знакомая нам по клипу группы «Ленинград» на песню «Вояж», стала музой новой коллекции отечественного бренда Luda Nikishina. Естественная красота и энергетика Ирины вдохнули жизнь в винтажные образы бренда.

Luda Nikishina — это линейка одежды, которой не страшен бег времени. Классические фасоны, непривычные комбинации материалов и фактур, необычные цветовые решения — вот отличительные черты бренда, который не охотится за трендами. И, несмотря на явную ретроспективу образов, одежда молодого дизайнера не перестает быть актуальной.

Модные амбиции бренда очень высоки: Luda Nikishina пытается создать идеальные во всех смыслах вещи, которые будут отвечать всем требованиям практичности, качества и комфорта. Поэтому бренд не гонится за количеством: «Лучше меньше, да лучше» — вот девиз молодой российской марки.

Luda Nikishina — это провозглашение естественности и натуральности, именно поэтому одежда бренда выполнена только из высококачественных материалов. Дубленки из овчины, пальто из лучших видов шерсти и шубы из экомеха — все старания бренда направлены на то, чтобы покупательницам было комфортно.

Цветовая гамма коллекции тоже ориентирована на натуральность: видимо, дизайнер черпала вдохновение у недр природы. Глина, мох, сочные травы, классический коричневый, беж, черный — такая палитра точно никогда не выйдет из моды и будет выглядеть элегантно и сдержанно. В то же время в новой коллекции появились и яркие акценты, Люда Никишина на этот раз решила поэкспериментировать с оранжевым и нежно-желтым. И хотя бренд отказывается слепо следовать за тенденциями в мире моды, клетчатые принты и полосы — неизменные спутники дубленок и пальто.

Несмотря на то что изначально бренд Luda Nikishina был нацелен исключительно на верхнюю одежду, в новой коллекции уже появляются элементы базового гардероба: практичные костюмы-двойки и нарядные шелковые платья.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб