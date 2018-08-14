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Дубленки, эко-шубы и пальто в клетку: что надеть этой осенью вместо тренча
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Дубленки, эко-шубы и пальто в клетку: что надеть этой осенью вместо тренча 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Бренд Luda Nikishina создает модели на стыке классики и последних тенденций. Благодаря сочетанию базовых фасонов и модных фактур вещи остаются актуальными вне зависимости от сезона. Акцент в последней коллекции дизайнер сделала на верхней одежде. Лаконичные пальто из смеси кашемира, ангоры и мохера она украсила леопардовым принтом и не сходящей с подиумов клеткой, а дубленки и эко-шубы выполнила в непривычных для холодного сезона оранжевом и желтом цветах. Для лукбука FW 2018/19 их примерила актриса Ирина Мартыненко, известная по фильму «Блокбастер» и клипу «Вояж» группы «Ленинград». Вдохновляемся съемкой и с наступлением осени надеваем бежевые тотал-луки, овчину с лаковой кожей и удлиненные пиджаки вместо платьев.
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