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Дочери Юэна МакГрегора снялись в рекламной кампании Fendi
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Дочери Юэна МакГрегора снялись в рекламной кампании Fendi 

Попкорн News 34 минуты назад
Фото: Попкорн News
Главными героинями нового рекламного ролика итальянского бренда Fendi стали дочери актера Юэна МакГрегора, 22-летняя Клара и 16-летняя Эстер. Новое видео с девушками вышло в честь 10-летия культовой сумки Peekaboo, поэтому и сам ролик носит название #MeAndMyPeekaboo.
Короткометражный фильм с дочками МакГрегора показывает один день из жизни отпрыска звезды. Девушки сначала веселятся дома, постоянно держа в руках сумки Fendi, а потом отправляются на пляж, к океану. Для саундтрека была выбрана известная композиция Канье Уэста Love Lockdown. Одеты Эстер и Клара в юбки и рубашки нежных оттенков, которые отлично оттеняли романтический пейзаж и подчеркивали лаконичность сумок Peekaboo. Стоит отметить, что для рекламы этой линии сумок ранее бренд приглашал дочь Ким Кардашьян Норт, а также дочь Крис Дженнер — саму Ким. Идея рекламной кампании — показать семейность и преемственность поколений.
попкорнnews
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