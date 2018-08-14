Эмили Ратаковски и Джина Лолобриджида помогли детям

Ретейлер LuisaViaRoma и UNICEF провели первый в Италии международный благотворительный гала-вечер Summer Gala. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 14 августа.

Гала-вечер завершился after-party с DJ Ruckus и DJ Luciano.

UNICEF — Фонд Организации объединенных наций по защите детей. Цель деятельности — соблюдение обеспечения за прав детей по всему миру независимо от страны проживания, религии и цвета кожи. С фондом сотрудничает более 190 стран.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых марок. В июле 2018 года LuisaViaRoma и бренд Dsquared2, основанный канадскими дизайнерами Дином и Дэном Кейтенами, совместно выпустили эксклюзивный аксессуар — черную бейсболку-унисекс с крупной объемной надписью Icon, выполненной золотой нитью.