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Эмили Ратаковски и Джина Лолобриджида помогли детям
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Эмили Ратаковски и Джина Лолобриджида помогли детям 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ретейлер LuisaViaRoma и UNICEF провели первый в Италии международный благотворительный гала-вечер Summer Gala. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 14 августа.
Среди гостей гала-вечера на Вилла Виолина с видом на Средиземное море были Эмили Ратаковски, Джина Лолобриджида, Хайди Клум, Мишель Родригез, Каролин Даур, Джордан Барретт, Маргерита Миссони и другие знаменитости. Перед ними выступили Рики Мартин, Рита Ора и София Карсон.
На благотворительный аукцион выставили эксклюзивный выпуск легендарного авто Fiat 500 Riva, коллекцию платьев бренда Siran, работы художников Фрэнсиса Бэкона, Пабло Пикассо, RETNA, фото Мэрилин Монро работы Дугласа Киркланда и Энди Уорхола работы Кристофера Макоса. Пожертвования составили более 3,4 миллиона евро. Средства будут направлены в фонд программ детского здравоохранения.
Гала-вечер завершился after-party с DJ Ruckus и DJ Luciano.
UNICEF — Фонд Организации объединенных наций по защите детей. Цель деятельности — соблюдение обеспечения за прав детей по всему миру независимо от страны проживания, религии и цвета кожи. С фондом сотрудничает более 190 стран.
LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых марок. В июле 2018 года LuisaViaRoma и бренд Dsquared2, основанный канадскими дизайнерами Дином и Дэном Кейтенами, совместно выпустили эксклюзивный аксессуар — черную бейсболку-унисекс с крупной объемной надписью Icon, выполненной золотой нитью.
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