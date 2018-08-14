Стоп-кадр: молодые марки сумок из России

Les Meduses

Сумасшедшая сумка от московской марки Les Meduses достанется вам по цене месяца аренды однушки в Марьино. Да, не дешево, но это настоящий арт высочайшего качества! Дизайнер заверяет — сумки разлетаются быстрее, чем Белла Хадид успевает пилить селфачи в сторис, поэтому будьте готовы к тому, что некоторые модели доступны только по предзаказу!

Pole

Веганы и адепты всего с приставкой «эко», ликуйте! В наш обзор попала маленькая и аутентичная марка Pole Home, мастер которой делает эко-френдли сумки из соломы и джута. Напоминаем, для тех, кто в танке, на западе сейчас это настоящий хит, поэтому прогнозируем повальное увлечение плетеными аксессуарами и в осенний сезон!

NADO-NADO

Ижевские модницы, все как одна гордятся маркой Nado-Nado! Во первых, легенда гласит, что это — вечный аксессуар, и купив сумку однажды, можете рассчитывать, что донашивать её будут ваши внучки (дословная цитата с официального сайта марки: «они созданы быть переданными по наследству»). А во-вторых, модели настолько просты и лаконичны, что в любое место и в любой аутфит сумка впишется как родная!

Woolberry

Для того, чтобы купить сумку от Woolberry, не нужно трясти свинью-копилку и месяц сидеть на кислородной диете. Ценник радует и вызывает приступ шопоголизма даже у студенток, живущих на стипендию (да, такие существуют!) Наш личный лайфхак: посмотрели на расцветки в каталоге марки и мгновенно спасли себя от начинающейся осенней депрессии. Вердикт: надо брать!

Yes ideya

Хоть тема крафта, как одного из главных эко-материалов современности, поднималась миллион раз, обладают крафтовой сумкой или рюкзаком единицы! Преданные поклонники Yes ideya недоумевают — на дворе 20-е годы, а модные it-girl дружным строем ходят с аксессуарами из натуральной кожи. В общем, защитникам эко-системы сюда!

Пока-Пока

Питерская народная мудрость гласит: «чем странее название, тем интересней содержание»! У марки «Пока-Пока» в этом смысле, всё в полном порядке! Недавно они даже выбрали амбасадора (а вы что думали, всё серьёзно). Им стал начинающий музыкальный дуэт «Комсомольск». Прайс у ребят пока адекватный — на сумму средней гулянки в душном Симачёве можно купить 3 сумки с интригующим названием «KROSHKA»