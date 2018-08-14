Кумиры молодежи на красной дорожке премии Teen Choice Awards 2018

Вчера в Америке прошло вручение премии Teen Choice Awards, на которой знаменитостям присуждали награды в области музыки, кино, спорта и моды. Многие молодые звезды посетили премию, продемонстрировав весьма необычные наряды, некоторые из которых вышли удачными, а другие — не очень. Мы составили подборку из 7 знаменитостей, порадовавших зрителей.

Teen Choice Awards — это ежегодное мероприятие, на котором награды присуждаются звездам, заслужившим любовь подростков в различных сферах. Голосование за номинантов традиционно проходит через интернет, в нем может участвовать любой подросток от 13 лет. В этом году Teen Choice Awards состоялась 13 августа в Лос-Анджелесе, Калифорния. Среди звездных гостей церемонии были как малознакомые российскому зрителю знаменитости, так и те, кого мы прекрасно знаем. Например, Хлоя Морец , которая появилась в довольно неоднозначном образе. Девушке далеко не всегда удается выбрать одежду, которая подчеркнет достоинства ее фигуры. Но в этот раз она по крайней мере спрятала недостатки под пиджаком от Louis Vuitton

Певица Нормани также решила удивить публику, появившись в необычном наряде от Monique Lhuillier. Ее образ состоял из крошечного топа-бандо и клетчатой юбки с длинным подолом. Далеко не всем модным критикам этот образ пришелся по вкусу, но, по крайней мере, он точно отличался от остальных.

Актриса Лили Рейнхарт, наиболее известная по сериалу «Ривердейл», появилась на красной дорожке в ярком образе. Она выбрала облегающее платье без бретелек от Monique Lhuillier, которое выгодно подчеркивало фигуру. Неудивительно, что в таком образе девушке удалось выиграть награду за лучший экранный поцелуй!

Анна Кендрик решила прийти в легком платье, соответствующем летнему сезону. Мини-платье на тонких бретельках, украшенное серебряными вставками, и сочетающиеся с ними туфли многие оценили по достоинству. К слову, Анну Кендрик отметили как лучшую комедийную актрису за ее роль в фильме «Идеальный голос 3», за что она получила заслуженную награду.

Бразильско-американская актриса Камила Мендес решила, в отличие от большинства, прийти в очень нежном образе. Она выбрала бледно-розовое платье и босоножки, полностью повторяющие его цвет. Романтичный облик актрисы стал приятным разнообразием на ковровой дорожке.

Меган Трейнор, приобретшая большую популярность после песни «All About That Bass», в этом году не завоевала наград, зато выступила на сцене премии. Перед фотографами она появилась в костюме в пижамном стиле, который уже многим начал надоедать. Впрочем, блестки, которыми был украшен наряд артистки, придали ему более свежий вид.