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Undercover выпустили капсулу в честь «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика
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Undercover выпустили капсулу в честь «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Новая капсульная коллекция Undercover создана по мотивам легендарного фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», которому исполняется 50 лет в этом году. Серия состоит из «тренерской» куртки, лонгсливов с кадрами из ленты и фразой This Film Was Directed and Produced By Stanley Kubrick» («Этот фильм был срежиссирован и спродюсирован Стэнли Кубриком») и кепок.
Вещи из коллекции продаются в избранных магазинах по всему миру. Напомним, что в конце июля бренд из Японии выпустил коллекцию мерчендайза для Кендрика Ламара. Тогда вещи для рэпера из капсулы можно было приобрести только в поп-ап-сторе в пространстве NikeLab MA5 в Токио.
Undercover
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