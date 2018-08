Undercover выпустили капсулу в честь «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика 

Новая капсульная коллекция Undercover создана по мотивам легендарного фильма Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея», которому исполняется 50 лет в этом году. Серия состоит из «тренерской» куртки, лонгсливов с кадрами из ленты и фразой This Film Was Directed and Produced By Stanley Kubrick» («Этот фильм был срежиссирован и спродюсирован Стэнли Кубриком») и кепок.