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Такой коллекции Helmut Lang вы еще не видели
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Такой коллекции Helmut Lang вы еще не видели 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
Модный Дом Helmut Lang продолжает заявлять о себе под предводительством Шейна Оливера. Молодой дизайнер выпустил капсульную коллекцию, которая посвящена таксопаркам двух столиц — Лондона и Парижа.
Минималистичные черно-белые худи с надписью Taxi подойдут для городских романтиков, предпочитающих такой вид передвижения по мегаполису. Всем, кто хочет приобрести модель из коллекции, рекомендуем посетить санкт-петербургский Au Pont Rouge во время Vogue Fashion's Night Out 2018.
Стоимость каждого худи — 27500 рублей.
Helmut Lang
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