Такой коллекции Helmut Lang вы еще не видели

Модный Дом Helmut Lang продолжает заявлять о себе под предводительством Шейна Оливера. Молодой дизайнер выпустил капсульную коллекцию, которая посвящена таксопаркам двух столиц — Лондона и Парижа.

Минималистичные черно-белые худи с надписью Taxi подойдут для городских романтиков, предпочитающих такой вид передвижения по мегаполису. Всем, кто хочет приобрести модель из коллекции, рекомендуем посетить санкт-петербургский Au Pont Rouge во время Vogue Fashion's Night Out 2018.

Стоимость каждого худи — 27500 рублей.

Helmut Lang