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Что такое «платье Франкенштейна» и зачем оно вам
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Что такое «платье Франкенштейна» и зачем оно вам 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Монстр Франкенштейн давно стал общим поп-культурным образом. Но если вы вдруг забыли, напомним: это чудовище, собранное доктором-экпериментатором из частей тела других людей, а затем им же оживленное. Дизайнеры, впрочем, к его переосмыслению подошли далеко не так мрачно. "Платьями Франкенштейна" называют модели, сшитые словно из кусков разных вещей: с отличающимися принтами, фактурами, а иногда и стилями. Быть идеально подогнанными друг к другу деталям вовсе не обязательно: нарочитая неаккуратность будет даже кстати.
bazaar
Среди вариантов, найденных нами в онлайн-магазинах, есть и более радикальные, и очень спокойные. К последним относятся, например, вариации на тему платьев-рубашек и платьев-худи — ничего особенно монструозного в них нет, однако все правила формально соблюдены.
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