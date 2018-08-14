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Жертва Кинг-Конга или сломанная игрушка? Нелепая поза Ким Кардашьян стала мемом
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Жертва Кинг-Конга или сломанная игрушка? Нелепая поза Ким Кардашьян стала мемом 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
37-летняя звезда реалити Ким Кардашьян опубликовала промо-фото в кроссовках из новой коллекции бренда своего супруга Канье Уэста и стала объектом насмешек в интернете.
Сперва Ким Кардашьян, с отсутствующим видом в нижнем белье и кроссовках Yeezy на неестественно вывернутых ногах, просто пародировали.
А позже Ким Кардашьян стала мемом: у пользователей Сети стали рождаться по-настоящему смешные «фотожабы» по мотивам фото, некоторыми из которых знаменитость с удовольствием делится в сториз своего Instagram. Так, она стала «сломанной игрушкой» среди героев «Истории игрушек», жертвой Кинг-Конга, звездой боев без правил…
…и «джемом» на стопке блинчиков.
А тебе кажется удачной «рекламная» поза Ким?
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Фото:Instagram
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