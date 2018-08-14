6 ярких принтов для летнего образа

Лето — время, когда мы наслаждаемся теплом, наряжаясь в короткие платья и легкие сарафаны. Тренды этого сезона — классика, хищные принты, геометрические орнаменты и этнические мотивы. Вместе со специалистами магазина МОДНЫЕ ВМЕСТЕ я подобрала 6 трендовых расцветок великолепного американского хлопка для создания яркого летнего образа.

1. Горох

Горох, он же polka dot — популярный принт на все времена. Законодателем моды на polka dot считают Джорджа Браммела , английского денди 19 века, который добавлял этот принт в свою повседневную одежду и галстуки. Наибольшая популярность принта выпала на период после Второй мировой войны. Рисунок в горошек стал украшать платья и купальники голливудских актрис, мировых секс-символов, королевских особ и простых домохозяек: его можно было увидеть на нарядах принцессы Дианы, Мэрилин Монро , Мадонны и японской художницы Йоко Оно. Как носить: принт любят за его универсальность: блузу в горошек можно надеть в офис, а платье подойдет для создания повседневного или романтического образа. На что обратить внимание: сочетай горох с другими принтами или однотонной одеждой.

2. Анималистичные принты

Использование анималистических мотивов в одежде пришлось на пик популярности стилей ар-деко и модерна. Однако широкое распространение звериный орнамент получил в 1947 году, когда Кристиан Диор включил леопардовый принт в свою дебютную коллекцию New Look. Хиты этого сезона — традиционный леопард, а также принты с изображением экзотических птиц и представителей африканской саванны. Как носить: такой рисунок способен украсить любой, даже самый сдержанный образ. Сочетай звериный принт с однотонными вещами, аксессуарами теплых оттенков или денимом. Можешь миксовать его с другими принтами в одной цветовой гамме. На что стоит обратить внимание: в этом сезоне попробуй поэкспериментировать с расцветкой: кислотно-зеленый, фуксия, перламутр — абсолютные хиты этого лета.

3. Крупные и мелкие цветы

Появился цветочный орнамент еще во времена древних империй. Египтяне украшали одежду цветами лотоса, древние греки наносили на платья узор «пальметта», напоминающий пальмовые листья, в Японии и Китае рисовали стебли бамбука, дикую сливу и цветы пиона. Особую популярность цветочный принт получил в Италии 14 века, а в 18 веке самые модные ткани с цветочной вышивкой стали производиться во Франции. Как носить: крупный броский и мелкий цветочный принты с одиночными элементами или букетами-бутоньерками будут выгодно смотреться на платьях в винтажном стиле, широких летних юбках и легких сарафанах. На что стоит обратить внимание: чтобы разбавить романтичный образ, сочетай цветочный принт с грубой или спортивной одеждой.

4. Полоска

Полосатый принт был популярным еще в Древнем Египте, Финикии и у древних славян. Современная мода на полоску возникла в середине 19 века. Английский портной Джон Эмери открыл в 1851 году бутик мужской одежды и ввёл моду на полосатые костюмы: у него одевался весь королевский двор, включая самого короля. Закрепилась мода на полоску в годы Первой мировой войны: пресса часто публиковала фотографии сражений моряков на флоте. Позже полоска вошла в женскую моду благодаря легендарной Коко Шанель . Как носить: носи полоску с однотонной одеждой или сочетай с любыми геометрическими принтами. На что стоит обратить внимание: не бойся сочетать вертикальную, горизонтальную или любую другую полоску в одном образе.

5. Геометрия

Неизменным принтом всех последних сезонов является геометрический принт. Один из самых популярных принтов в этом сезоне — мелкая клетка виши, которая хорошо смотрится на платьях и блузах в стилях прованс и кантри. Но тут нужно помнить, что мелкая и косая клетка визуально вытягивают и стройнят, а крупная прямая — расширяет и добавляет объем. Как носить: геометрия подчеркивает фигуру. Клетка может быть самодостаточной, сочетаться с непринтованной одеждой или с клеткой другого размера. Также можно собрать тотал-лук или сочетать разные геометрические принты в одном луке. На что стоит обратить внимание: научившись грамотно сочетать геометрические принты, ты сможешь визуально изменять пропорции своей фигуры. Узоры с прямыми линиями будут стройнить, круги — добавлять объема.

6. Японский стиль

Модные дизайнеры любят восточные наряды и изучают национальную моду в поисках вдохновения и новых идей. К примеру, Институт костюма, которым заведует главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур , на протяжении долгих лет изучает восточную моду, в частности китайский и японский стили. В 2015 году Институт проводил очередной бал в нью-йоркском Метрополитен-музее, тема которого звучала так: «Шепот Китая: сказки Востока в искусстве, кино и моде». Этим летом в тренде — японский стиль. Его цветовое решение весьма разнообразно. Самыми модными принтами считаются яркая цветочная расцветка с крупным рисунком и этнические сюжеты в стиле японской живописи, изображающие веера, хризантемы, глицинии и экзотических птиц. Как носить: интересным вариантом на каждый день станет запашное платье свободного кроя с изображением японской живописи. Для создания стиля business casual возьми строгие брюки и рубашку с журавлями. Дополнить образ можно мелкими бусами на длинных нитях, массивными деревянными или металлическими браслетами и серьгами, кольцами с крупными камнями. На что стоит обратить внимание: платья и блузы в стиле оверсайз визуально увеличат грудь. Чтобы сделать талию более тонкой, используй пояс. Заказать ткани

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