Где купить модные прозрачные ретроплатья и крутой трикотаж

Этой осенью в тренде удобство! Нежные платья, уютный трикотаж и стильные комплекты в спортивном стиле — то, что тебе нужно. А найти это все можно в коллекциях бренда Ivolga Fashion. Скорее смотри лукбук новой коллекции.

Ольга Малюга, основательница бренда Ivolga, бросила вызов всему модному миру: одежда, которую она создает, — это мирный протест современной быстрой моде, бессмысленной погоне за трендами и чудаковатыми новинками, которые, как феникс, сгорают, как только наступает новый сезон. «Мода временна, стиль вечен» — знаковые слова Ива Сен-Лорана стали девизом бренда.

Главная идея марки — создавать базовые комфортные вещи, которые должны быть в гардеробе у каждой девушки. Но это отнюдь не говорит о том, что коллекции бренда очень скучные. Вещи от Ivolga настолько универсальны, что легко комбинируются друг с другом, создавая то романтичные, то дерзкие, то деловые образы. Ассортимент марки поражает разнообразием: красивые дизайнерские вещи можно приобрести для любого времени года. Пальто, платья, вязаные вручную свитера, костюмы, юбки, топы — еще одно достоинство бренда состоит в том, что все модели изготовлены из натуральных европейских тканей. Удивительно, как дипломатичная ценовая политика марки сочетается с премиальным качеством вещей.

Цветовая гамма новой коллекции поражает глубиной оттенков и разнообразием фасонов. Элегантные костюмы и нежные платья в фиолетовой, изумрудной и винной палитре выглядят аристократично и в то же время современно. Такие образы подойдут как для деловых встреч, так и для легкомысленных романтичных прогулок. А модели из мягкого трикотажа нежно-молочного и серого цвета дополнят гардероб любительниц активного образа жизни.

Кроме того что Ivolga производит высококачественную и стильную одежду, ее основательница Ольга Малюга на Instagram-странице бренда еженедельно дает советы по поводу того, как сочетать и с чем носить одежду марки. Так что заодно с красивыми образами можно получить профессиональную помощь имиджмейкера.

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:архивы пресс-служб