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Коричневый — новый черный
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Коричневый — новый черный 

Harper’s Bazaar 47 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сколько бы ни говорили о взлете народной любви к желтому, оранжевому или другому яркому цвету, на базу гардероба эти тренды влияют мало. В основе остается все равно один-единственный цвет — универсальный черный. Неуверенно пытается конкурировать с ним коричневый, но всегда отстает — в России, как говорят закупщики, покупатели вообще его не жалуют. Однако этой осенью им, возможно, придется изменить свое мнение. Потому что коричневый и все его земные оттенки вышли в тренды. Сложно сказать, в чем дело, в увлечении милитари или загородной эстетикой, но факт остается фактом: в осенних коллекциях коричневого много, в том числе и в total looks.
Актуальна эта цветовая гамма и для аксессуаров. Так что если вы как раз раздумываете над покупкой сезонных теплых сапог, выбирайте коричневые вместо привычных черных — это не менее практично, но чуть более актуально.
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