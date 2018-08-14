Коричневый — новый черный

Сколько бы ни говорили о взлете народной любви к желтому, оранжевому или другому яркому цвету, на базу гардероба эти тренды влияют мало. В основе остается все равно один-единственный цвет — универсальный черный. Неуверенно пытается конкурировать с ним коричневый, но всегда отстает — в России, как говорят закупщики, покупатели вообще его не жалуют. Однако этой осенью им, возможно, придется изменить свое мнение. Потому что коричневый и все его земные оттенки вышли в тренды. Сложно сказать, в чем дело, в увлечении милитари или загородной эстетикой, но факт остается фактом: в осенних коллекциях коричневого много, в том числе и в total looks.

Актуальна эта цветовая гамма и для аксессуаров. Так что если вы как раз раздумываете над покупкой сезонных теплых сапог, выбирайте коричневые вместо привычных черных — это не менее практично, но чуть более актуально.