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Где купить крутые украшения, так еще и со скидкой 30%?
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Где купить крутые украшения, так еще и со скидкой 30%? 

Peopletalk 40 минут назад
Фото: Peopletalk
Этим летом PEOPLETALK совместно с Poison Drop сделал коллекцию украшений. В нее вошли клипсы с самыми модными словами 2018-го –#ору, #WTF, #queen #love и #like, а еще молнии, разбитые сердца и броши (все можно миксовать между собой и самой создавать комплекты).
Клипсы и броши #ношуPEOPLETALK, которые так полюбились российским звездами, ты теперь можешь купить со скидкой (30%).
все слайды
Сделай заказ на сайте или отправляйся на шопинг в магазины Poison Drop: в ТРЦ «Европейский», ТГ «Модный Сезон» и ТЦ «Мега Теплый Стан».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/gde-kupit-krutye-ukrasheniya-tak-eshhe-i-so-skidkoj-30/
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