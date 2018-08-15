Ещё
Кайли Дженнер отправилась на свидание в латексном боди
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кайли Дженнер отправилась на свидание в латексном боди 

FashionTime 2 часа назад
Фото: FashionTime
Западные СМИ продолжают обсуждать Кайли Дженнер, которая несколько дней подряд праздновала свое 21-летие, меняя наряды и получая роскошные подарки. Несмотря на то, что день рождения закончился, звезда реалити-шоу продолжает подкидывать новые поводы для обсуждения.
Одним из них стал выход Дженнер на свидание со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом. Папарацци застали их в пригороде Лос-Анджелеса 13 августа. Кайли была одета в черное боди из латекса и темные скинни-джинсы. Этот наряд показал, что девушка, недавно ставшая матерью, уже успела привести себя в форму. Кайли Дженнер дополнила образ солнцезащитными очками, черным жакетом в белую полоску и босоножками.
Кайли Дженнер
FashionTime: последние новости
В сети появилась юбилейная обложка российского Vogue Вычислили: есть цвет, который мы никогда не увидим на Кейт Миддлтон Кортни Кардашьян надела спорное бикини, которое обещает стать популярным
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала45
Как «мисс СССР» стала мужем известной теннисистки127
Бородина неумело ретуширует снимки двухлетней дочери
Поклонники жалеют исхудавшую Брежневу2
Некрасивые супруги знаменитых мужчин17
Видео
04:23
Джоли госпитализировали в психиатрическую клинику
Звёзды
02:07
Пригожин рассказал о пополнении в семье
Звёзды
01:00
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
Звёзды Шоу-бизнес
00:58
Тодоренко удивила странным фото на обложке журнала
Звёзды
01:00
Стало известно, почему Галкин не изменяет жене
Звёзды
00:12
Неудачное селфи Шульгиной вызвало восторг в Cети
Звёзды
00:59
Звезды — об интиме с поклонниками
Звёзды
03:04
Что стало с Натальей Ветлицкой
Звёзды
03:59
Успенская наняла личного повара для собаки
Звёзды Шоу-бизнес
00:57
Лолита показала себя без макияжа и в купальнике
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение