Кайли Дженнер отправилась на свидание в латексном боди

Западные СМИ продолжают обсуждать Кайли Дженнер, которая несколько дней подряд праздновала свое 21-летие, меняя наряды и получая роскошные подарки. Несмотря на то, что день рождения закончился, звезда реалити-шоу продолжает подкидывать новые поводы для обсуждения.

Одним из них стал выход Дженнер на свидание со своим бойфрендом Трэвисом Скоттом . Папарацци застали их в пригороде Лос-Анджелеса 13 августа. Кайли была одета в черное боди из латекса и темные скинни-джинсы. Этот наряд показал, что девушка, недавно ставшая матерью, уже успела привести себя в форму. Кайли Дженнер дополнила образ солнцезащитными очками, черным жакетом в белую полоску и босоножками.

Кайли Дженнер