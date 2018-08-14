Кайли Дженнер продемонстрировала роскошную фигуру в латексном боди 

Последние несколько дней западные СМИ только и говорят, что о Кайли Дженнер, которая после появления на свет дочери Сторми стала вести более закрытый образ жизни. Недавно звезда реалити-шоу отметила 21-летие и во время празднования успела несколько раз переодеться. День рождения молодой мамы уже прошел, но она, похоже, и не планирует опять уходить в тень. 13 августа папарацци сфотографировали Кайли в компании бойфренда — Трэвиса Скотта. Влюбленные прогуливались в пригороде Лос-Анджелеса. Для свидания с возлюбленным Дженнер отдала предпочтение элегантному, но нескучному образу: девушка надела черное боди из латекса и темные джинсы скинни. Кайли дополнила образ босоножками, а в качестве аксессуаров выбрала солнцезащитные очки и черный жакет в белую полоску.