Интересные факты из жизни ювелира Карла Фаберже расскажут в Южном Тушине 

В центральной библиотеке №224 имени Гладкова, расположенной в районе Южное Тушино, 23 августа состоится познавательное мероприятие «Ювелир Его Императорского Величества». Гости узнают интересные факты из жизни знаменитого российского ювелира Карла Фаберже.
— Посетители услышат историю создания легендарной коллекции, а также познакомятся с ее загадочной судьбой, — рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы Централизованной библиотечной системы СЗАО Татьяна Иванова. — Кроме того, гостей ждет рассказ о единственном в России Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, где находится уникальная императорская коллекция пасхальных яиц, которые были изготовлены по личному заказу Александра III и Николая II.
Мероприятие пройдет по адресу: бульвар Яна Райниса, дом 1. Начало в 16.00. Вход свободный.