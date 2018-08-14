13 спортивных брюк, чтобы носить их с кроп-топами и каблуками 

Успех спортивной одежды как повседневной поддерживают супермодели: Кендалл Дженнер и Белла Хадид особеенно хороши в широких спортивных штанах, которые они сочетают со шпильками и короткими топами. Мы собрали 13 вариантов трикотажных брюк, в которых будет жалко отправиться в спортзал: изумрудные Gucci, алые Calvin Klein Jeans и Prada, белоснежные Kappa — они созданы для выходов в свет. Этим летом с ними вполне можно надеть даже романтичный топ с оборками. Или, по классике, трикотаж, но добавив образу иронии объемной ветровкой и броской бижутерией в духе нулевых. Не жалейте страз и диаметра золотым серьгам-кольцам: спорт-шик сейчас — дресс-код на каждой второй вечеринке.