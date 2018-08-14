Звезды, которые носят утягивающее белье (и почему вам тоже надо)

Среди поклонниц утягивающего белья Брук Шилдс, Кейт Бланшет, а также Джессика Альба и Камерон Диас. А мы-то насмотримся на эти обтягивающие костюмы и платья, в которых селебрити появляются на красной дорожке или в фильмах, и потом умираем часами на тренажерах. А секрет скрыт всего в одной вещи…

Среди главных поклонников утягивающего белья — Ким Кардашьян. Светская львица хоть и отдает огромные деньги на операции, личного повара, диетолога и тренера, но даже это не помогает девушке достичь идеала. Поэтому почти ни один выход Ким не обходится без шортиков с высокой талией, которые доводят талию и бедра знаменитости до совершенства.

Бейонсе

У королевы Би все сценические костюмы довольно откровенные. Но даже под ее минимальными нарядами скрывается корректирующее белье, которое помогает певице чувствовать себя максимально комфортно во время ее горячих и энергичных выступлений.

Селена Гомес

Селену Гомес тоже несколько раз ловили с утягивающими шортами. Казалось бы, куда там еще худеть, однако девушка все же предпочитает удобство и уверенность в себе на концертах, выступлениях и различных светских мероприятиях.

Мы видели идеальную фигуру Джей Ло в Instagram в нижнем белье, но звезда все же не пренебрегает помощью естественного фотошопа. Фотографы несколько раз снимали Дженнифер в корректирующих шортах телесного цвета, которые знаменитость надевает вместе со своими сексуальными и откровенными нарядами.

Интересно заметить, что с популяризацией бодипозитивизма и модой на прозрачные вещи корректирующее белье стало одной из главных составляющих образа. Например, Рита Ора несколько раз появлялась в прозрачном платье и утягивающем белье фирмы Spanx. Эту марку обожают многие звезды: белье выполнено из качественного материала, без швов, и выглядит оно совсем неплохо.

Кстати, корректирующее белье уже давно перестало походить на уродливые панталоны. У многих брендов можно найти очень достойные модели с деликатным кружевом, которое не стыдно показывать. Подобные вещи есть у Etam и Intimissimi. Поэтому призываем вас не стесняться таких маленьких хитростей, к которым прибегают даже кумиры миллионов. Если в давно хотели надеть обтягивающую юбку с водолазной, но все никак не решались, то самое дело это попробовать. Тем более, что лучшие друзья девушек совсем не бриллианты, а, скорее, корректирующие боди и шорты.