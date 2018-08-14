Восточные мотивы, яркие камни и улицы старого Баку: смотрим новый лукбук AMOVA Jewelry

Загадочные восточные мотивы и сияние драгоценных камней объединились в лукбуке новой ювелирной коллекции дизайнера Светланы Амовой.

Коллекция получила название Ish-Ar-Ruh, что в переводе с арабского означает «обожание души». Дизайнер не в первый раз вдохновлялась темой Востока — лейтмотивом коллекции стали арабские письмена, поэзия, орнамент и вечные спутники планеты Земля луна и солнце. Светлане Амовой удалось объединить в коллекции сказку Востока и модные тенденции, создав некий симбиоз элегантности и современности, а сами украшения стали метафорой арабской поэзии.

Лукбук снимался в Баку на Нигяр. Съемка проходила в старом городе, во дворце Ширваншахов. Дворцовый комплекс был построен в период с XIII по XVI век. Постройка дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов из Шемахи в Баку. Фотографом был Орхан Асланов, единственный официальный фотограф семьи президента Азербайджана.

Листай галерею, чтобы рассмотреть все украшения!

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Фото: архивы пресс-служб