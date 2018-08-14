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Добро пожаловать в будущее: футуризм как тренд
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Добро пожаловать в будущее: футуризм как тренд 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
О том, каким будет будущее, люди гадали, гадают до сих пор и будут гадать всегда. Но в плане моды наши представления о грядущем изменились несильно: видится по-прежнему что-то серебристое, металлически-пластиковое — в общем, космическое, как в годы популярности ретрофутуризма в 60-х. Так что те же предсказательные приемы использовали в своих коллекциях многие дома и в осенне-зимнем сезоне. У Prada — платья из пластика, у Calvin Klein — куртки с металлическим напылением, у Tom Ford — серебристые костюмы, как у инопланетянок из киношной фантастики.
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