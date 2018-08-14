13 платьев-футляров, которые будут уместны везде 

Футляр — самый популярный фасон платья среди первых леди и герцогинь. В меру закрытый и скромный, но оставляющий достаточно свободы для экспериментов с декором и стайлингом. Канон и королевский регламент требуют лодочек и шляпки, но мы не каждый день посещаем скачки в Аскоте и крестины наследника — поэтому носим приталенные миди в офис с kitten heels или мюли, а некоторые надеваем и с кроссовками (например, Cefinn и шерстяное Proenza Schouler). К ретромодели Tory Burch подойдут босоножки на платформе из 60-х, а к твидовым Gucci и Alexander McQueen — остроносые лодочки, балетки или классика Mary Jane.