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Ким Кардашьян позирует полуобнаженной в новой рекламной кампании кроссовок Yeezy
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Ким Кардашьян позирует полуобнаженной в новой рекламной кампании кроссовок Yeezy 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Неделю назад Ким Кардашьян опубликовала в Инстаграме фото, на котором позировала в нижнем белье и кроссовках Yeezy Boost 350 V2 бледно-желтого цвета «Butter». Тогда кадр со звездой стал мемом, но это было лишь начало новой рекламной кампании Yeezy.
Сегодня бренд Канье Уэста представил другие кадры из фотосессии, в которой также приняли участие: видеоблогер Брэд Холл, парикмахер рэпера и дизайнер Ибн Джаспер, популярные в Инстаграме модели Сайерра Скай, Томми Ли, Мередит Майклсон и Сами Миро. Однако удивляют не герои кампании, автором которой стал Ричард Керн, а место съемки, а именно — кровать. Кто же ложится на свою постель в обуви? Хоть фотосессия и далека от реальности, посмотреть на новое творение Уэста точно стоит.
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