Ким Кардашьян снялась в новой кампании Yeezy Boost почти обнаженной

В новой рекламной кампании Yeezy Boost 350 v2 Ким Кардашьян снялась почти голой: она лежит на кровати в одних трусах и кроссовках. Это, несомненно, самый популярный снимок серии, однако есть и другие: в новых кроссовках Канье Уэста Butter позируют Лекси Вуд и рэпер Йен Коннор с Томми Ли

Это не первая кампания Yeezy, которую Ким продвигает в своем Инстаграме. Правда, на этот раз не обошлось без юмора: представив новую коллекцию мужа, звезда выложила похожий снимок, где она лежит на кровати в тех же кроссовках, но в неудобной позе. Ее поклонники и СМИ превратили снимок в мем, и Кардашьян даже поделилась самыми удачными вариантами у себя в сторис.

Ким Кардашьян