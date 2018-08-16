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Ким Кардашьян снялась в новой кампании Yeezy Boost почти обнаженной
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Ким Кардашьян снялась в новой кампании Yeezy Boost почти обнаженной 

FashionTime 1 час назад
Фото: FashionTime
В новой рекламной кампании Yeezy Boost 350 v2 Ким Кардашьян снялась почти голой: она лежит на кровати в одних трусах и кроссовках. Это, несомненно, самый популярный снимок серии, однако есть и другие: в новых кроссовках Канье Уэста Butter позируют Лекси Вуд и рэпер Йен Коннор с Томми Ли.
Это не первая кампания Yeezy, которую Ким продвигает в своем Инстаграме. Правда, на этот раз не обошлось без юмора: представив новую коллекцию мужа, звезда выложила похожий снимок, где она лежит на кровати в тех же кроссовках, но в неудобной позе. Ее поклонники и СМИ превратили снимок в мем, и Кардашьян даже поделилась самыми удачными вариантами у себя в сторис.
Ким Кардашьян
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