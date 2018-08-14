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5 модных правил Сары Харрис
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5 модных правил Сары Харрис 

SNCmedia.ru 57 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
As simple as that
На самом деле, гардероб Сары на 80 процентов состоит из джинсов. Как признается сама заместитель главного редактора британского Vogue, футболки и джинсы — ее ежедневная униформа. В таких же нарядах девушку можно встретить и на Неделе моды. Джинсы скинни или бойфренды с интересными деталями и вставками — вот, как Сара добивается таких простых, но очень стильных луков.
Главное — качество
При выборе базовых вещей Харрис отдает предпочтение прежде всего качеству и призывает так поступать всем. Если вы будете ходите в этой вещи часто, то пусть она будет выполнена из дорогих и приятных материалов. Главными фаворитами среди брендов Сары являются Céline, Saint Laurent и Valentino.
Туфли, туфли, туфли
В Instagram Сара часто выкладывает фотографии своей уникальной обуви на фоне рабочего стола. Подобные кадры даже превратились в настоящий флэшмоб (признаемся, мы тоже такие снимки делали). Так вот, по мнению Харрис, обувь может спасти любой образ. Поэтому она выбирает всегда самые необычные и крутые модели от Manolo Blahnik, Dior и Louis Vuitton.
Рожденная в рубашке
Нет такой ситуации, в которой нельзя было бы появиться в рубашке и не выглядеть уместо и сногсшибательно. Таким правилом руководствуется Сара и доказывает это лучше других: в гардеробе Харрис более 25 рубашек, но все они очень разные.
Инь и ян  А еще Сара обожает собирать черно-белые луки. Но это не просто белый верх, черный низ (хотя и такое бывает), а различные импровизации на тему расслабленного стиля и даже немного нормкора.
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