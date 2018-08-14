Как составить базовый гардероб на осень

В первые дни августа распродажи официально подходят к концу и модные магазины полностью сосредотачиваются на новых коллекциях. Не хочется в это верить (и говорить вслух!), но впереди нас ждет осенне-зимний сезон со всеми его прелестями — свитерами, ботильонами и пальто. Чтобы не травмировать нашу и вашу настроенную на лето до середины сентября психику, предлагаем переходить к новому времени года потихоньку. Начнем с изучения свежих поступлений в магазины демократичных марок и отберем так называемые «переходные» вещи для межсезонья, которые помогут сформировать базовый гардероб на осень.

Топ с воротником-стойкой

Лучшая вещь-«конспиратор» для десятков удачных образов на осень. Вы можете использовать ее как нижний слой под костюмом и носить с любым низом с завышенной талией, будь то шорты, юбки или брюки-кюлоты, которых по-прежнему много в ассортименте демократичных марок. Кроме того, такой топ можно надевать и под летние платья… превращая их в осенние.

Топ с воротником-стойкой Stradivarius (1 199 руб.)

Легкий пуховик

Для того чтобы быть как можно более функциональным для повседневного гардероба, нам нужен такой пуховик, который ближе к классическому пальто, нежели к спортивной куртке. Подобную модель вы сможете носить с любыми вещами, в том числе с самыми строгими юбками. Оттенок также не должен вызывать нареканий: не яркий, а дорогой и благородный.

Легкий пуховик H&M (3 499 руб.)

Платье средней длины

Важно: даже при наличии пышной юбки и цветочного (или любого другого наивного) принта оно никак не должно напоминать пляжный сарафан. Представляйте себе в уме вещь, которую вы надели бы в августе с босоножками, а в октябре — с высокими сапогами и шерстяным кардиганом.

Платье Mango (3 999 руб.)

Кардиган из трикотажа

Ищем именно осеннюю, а не зимнюю модель, из трикотажа, а не из акрила или шерсти, чтобы носить ее как блузку с шортами или юбками из плотного материала, а в остальное время и как жакет поверх платья. Не прогадайте с размером: кардиган не должен слишком обтягивать, а иначе как верхняя одежда он будет выглядеть как будто он вам мал.

Кардиган из трикотажа Bershka (1 599 руб.)

Шорты с высокой талией

Во многих офисах шорты все еще под запретом, но об их утилитарности в холодное время года уже точно никто не спорит. Успейте в августе надеть вашу классическую модель в цвете беж или хаки с босоножками и с белоснежными блузками с пышными рукавами, а осенью у вас еще будет повод подобрать к ним закрытую обувь и вязаный верх.

Шорты с высокой талией Uniqlo (1 999 руб.)

Джинсовая юбка

Как только вы примерите на себя «правильную» модель, сразу же убедитесь, что она вам необходима. Более женственные модели имеют А-образный крой, а если вы до этого являлись поклонницей кожаных юбок и обтягивающих «карандашей», то непременно найдете похожий вамп-фасон в дениме.

Джинсовая юбка Zara (1 999 руб.)

Серьги из белого и желтого золота

С тех пор как в моду вошли крупные серьги, мы пересмотрели свои отношения с прической-пучком. Теперь это не просто банальный способ уложить волосы за пять минут, а элегантная манера продемонстрировать аккуратность и внимание к деталям в образе.

Серьги SL, белое и желтое золото (заказать)

Ботильоны с круглым каблуком

Остановиться на одной паре обуви практически невозможно, тем более что осень — это тот самый сезон, когда мы успеваем переобуться из босоножек в теплые сапоги на меху. Притормозим где-то посередине, ухватившись за модную новинку — ботильоны с заостренным носком и необычным каблуком, на который все будут обращать внимание.

Ботильоны Zara с круглым каблуком (7 999 руб.)

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